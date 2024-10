Wtedy Iga Świątek rozpocznie WTA Finals. Znamy rywalkę oraz datę i godzinę

Miejscem WTA Finals jest stolica Arabii Saudyjskiej, czyli Rijad. Organizacyjnie można spodziewać się skoku jakościowego z porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to w Cancun wyglądało to tak, jakby miasto dowiedziało się o przyjeździe najlepszych tenisistek świata kilka dni wcześniej. Trybuny były montowane za pięć dwunasta, a zawodniczkom przez to udało się trenować na głównej arenie przez tylko kilkadziesiąt minut. Pogoda była bardzo kapryśna, bo taka bywa w tamtym rejonie geograficznym w tym okresie roku. Jakby tego było mało, sam kort okazał się nierówny. Marketa Vondrousova przyznawała, że nie nadawał się on nawet na mecz turnieju ITF.

