Iga Świątek totalnie zaskoczyła swoim wyglądem na WTA Finals. Całkowita zmiana

Iga Świątek wróciła do rywalizacji w turniejach WTA akurat na koniec sezonu. WTA Finals to zawsze wielkie wydarzenie dla kilku najlepszych tenisistek świata. To również okazja, by pokazać się z modowej strony. W ubiegłym roku Świątek znacząco wyróżniała się na tle swoich rywalek, przywdziewając czerwień. Tym razem postawiła na klasykę, ale w zupełnie innym wydaniu. Jej strój był tym razem o wiele skromniejszy.