Szczęśliwe losowanie Świątek, pech Sabalenki. Oto grupy WTA Finals w Rijadzie

Iga Świątek przystępuje do rywalizacji podczas WTA Finals w Rijadzie w roli obrończyni tytułu sprzed roku , chociaż wówczas Polka zdobyła go w zupełnie innej lokalizacji. Nasza tenisistka triumfowała bez straty seta w zmaganiach rozegranych na odkrytym korcie w meksykańskim Cancun. W półfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę, a podczas starcia o końcowe trofeum oddała zaledwie jednego gema Jessice Peguli. Dzięki temu nie tylko wygrała imprezę wieńczącą sezon, ale także powróciła na fotel liderki rankingu.

Tym razem najlepsze zawodniczki sezonu będą walczyć w Arabii Saudyjskiej w hali King Saud University. Iga Świątek przebywa w Rijadzie od paru dni , ma już za sobą kilka sesji treningowych na głównym obiekcie. To ogromny komfort w porównaniu z tym, co zastały tenisistki przed rokiem w Cancun. Wówczas ze względu na spore opóźnienia w budowie tymczasowego obiektu, Polka i jej przeciwniczki dostały zaledwie kilkadziesiąt minut na trening na docelowym korcie zmagań. Musiały przede wszystkim korzystać z tych położonych przy hotelach, w których zamieszkiwały.

Oto grupy WTA Finals. Iga Świątek i Aryna Sabalenka poznały swoje przeciwniczki

To oznacza, że Polka uniknęła starcia z niewygodną Jeleną Rybakiną . Reprezentantka Kazachstanu trafiła do grupy z Aryną Sabalenką. Nasza tenisistka będzie musiała jednak przełamać się w meczach z Jessiką Pegulą i Barborą Krejcikovą. Amerykanka pokonała raszyniankę w ćwierćfinale tegorocznego US Open. Z kolei Czeszka wygrała dwa ostatnie bezpośrednie pojedynki z Igą. Ostatni z nich odbył się jednak w lutym 2023 roku.

Iga Świątek wciąż zachowuje szanse na to, by powrócić na fotel liderki na koniec sezonu, ale z pole position startuje Aryna Sabalenka, która ma aż 1046 pkt przewagi nad Polką. Tak naprawdę jedynym realnym scenariuszem, by doszło do zmiany na szczycie, jest... powtórka sytuacji z ubiegłego sezonu. Trzy zwycięstwa Igi w grupie, dwa Aryny. Obie spotykają ze sobą w półfinale. Wygrywa raszynianka, która triumfuje także w decydującym starciu o tytuł. Wówczas nasza tenisistka zgarnia 1500 pkt, a jej konkurentka - "tylko" 400. Taki przebieg wydarzeń przyniósłby szczęśliwe zakończenie dla Świątek na miarę zeszłorocznego Cancun.