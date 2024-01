Iga Świątek dokonała niemożliwego! Spektakularny powrót Polki w trzecim secie

Ostatnie pojedynki Świątek z Collins przebiegały po myśli naszej zawodniczki. 22-latka wygrała trzy ostatnie starcia, ale wiele osób wspominało pojedynek, który odbył się dwa lata temu w Melbourne . W półfinale Australian Open 2022 Amerykanka pokonała naszą reprezentantkę 6:4, 6:1 . Teraz liderka rankingu WTA miała zatem okazję do rewanżu za tamtą przegraną.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek-Sofia Kenin 7-6 (2), 6-2. Skrót meczu. Australian Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Mecz wymsknął się spod kontroli Igi Świątek. Niespodziewany rozwój sytuacji

Mecz od serwisu zainaugurowała Danielle Collins. Polka zaczęła od efektownego returnu z backhandu, a później miała okazję na przełamanie. Ostatecznie pierwszy gem powędrował jednak na konto Amerykanki. Następnie to Świątek musiała się bronić przed stratą podania. Przegrywała 15-40, ale wyszła z opresji. Rywalka nie zamierzała jednak przestawać i cały czas prezentowała bardzo solidny, ofensywny tenis, narzucając presję na naszą zawodniczkę .

W czwartym gemie Iga prowadziła 40-15, ale później przegrała cztery punkty z rzędu i zrobiło się 3:1 dla rywalki. Liderka rankingu szybko ruszyła do odrabiania strat. Przełamała rywalkę do zera, a potem pewnie wygrała swój gem serwisowy. Przy stanie 3:3 15-15 nastąpiła nieoczekiwana przerwa z powodu deszczu. Trzeba było zamknąć dach i osuszyć kort, który zmókł przez te kilka minut. Zawodniczki udały się na przerwę. Świątek miała okazję do wymiany kilku zdań z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.