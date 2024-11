Interwencja Świątek jeszcze przed meczem. Linette i tym razem ustąpiła

Polska drużyna walczy o finał Billie Jean King Cup z Włoszkami. Iga Świątek, Magda Linette, Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch stoją przed bardzo poważnym zadaniem. Pierwszym ze spotkań było to Magdy Linette z Lucią Bronzetti. Tuż przed nim doszło jednak do zabawnej sytuacji, w której interweniowała najlepsza z polskich tenisistek, czyli Iga Świątek. To już drugi raz, gdy doszło do takiej sytuacji.