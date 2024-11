Interwencja Świątek jeszcze przed meczem. Linette ostatecznie ustąpiła

W Maladze kobieca reprezentacja Polski stanęła przed szansą historycznego awansu do półfinału Pucharu Billie Jean King - Biało-Czerwone, z Igą Świątek, toczą o to walkę z mocną reprezentacją Czech. Mocną, ale to przecież polska rakieta numer jeden jest obecnie wyżej od czeskiej, podobnie jak i "dwójka". Tą dwójką jest tym razem Magdalena Fręch, a nie Magda Linette - tak postanowił kapitan Dawid Celt. Do przedmeczowej prezentacji wyszły jednak wszystkie reprezentantki Polski i już wtedy Iga Świątek pokazała, że dla niej liczy się perfekcja w każdym aspekcie.