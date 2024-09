Iga Świątek z kolejnym historycznym wyczynem. Przed nią tenisowe Himalaje

Odkąd Świątek została numerem jeden na świecie, to straciła prowadzenie tylko raz. Było to po zeszłorocznym US Open w Nowym Jorku, kiedy wyprzedziła ją Białorusinka Aryna Sabalenka. Udana końcówka poprzedniego sezonu, łącznie z triumfem w mistrzostwach WTA w Cancun, spowodowała jednak, że Polka wróciła na czoło i przewodzi do tej pory.