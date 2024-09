Niespodziewany komunikat ws. Świątek, wszystko już jasne. Aryna Sabalenka ubiegła Polkę

Iga Świątek nie obroni tytułu w Pekinie. Polak wycofała się z turnieju

- To na pewno zaskakująca decyzja, bo Iga ma 1 tys. pkt do obrony w Pekinie , bo broniłaby tytułu, więc nie jest to zapewne jakiś błahy powód rezygnacji. Natomiast, jaka jest dokładnie przyczyna, tego nie wiemy, bo mamy zbyt mało informacji. Możemy tylko spekulować - stwierdził dziennikarz w rozmowie z redakcją "Przegląd Sportowy Onet".

Jeżeli miałbym wskazywać potencjalne powody tej decyzji, bo trzeba zauważyć, że Iga wycofuje się z drugiego już turnieju po US Open, czyli najpierw Seul, teraz Pekin, to ja powiedziałbym, że to jest konsekwencja tego, co działo się w pierwszej części sezonu

Sabalenka goni raszyniankę w rankingu WTA. Czasu na odpoczynek miała jednak więcej

W obecnych okolicznościach nie mogło naturalnie zabraknąć odniesień do Aryny Sabalenki. Białorusinki rozpoczęła kilka tygodni temu pogoń za Igą Świątek w rankingu WTA i zdołała zmniejszyć już dzielącą je różnicę do nieco ponad 2 tysięcy punktów . Największa rywalka raszynianki w trakcie sezonu miała jednak o wiele więcej czasu na odpoczynek i regenerację, na co uwagę zwrócił Adam Romer.

- Iga grała absolutnie bez żadnej dłuższej przerwy, brała udział we wszystkich najważniejszych turniejach i jedyny większy, który opuściła, to było Canadian Open. A jeżeli popatrzymy choćby na Sabalenkę, bo to do niej najczęściej jest teraz porównywana, jako że Aryna goni ją w rankingu, to ona nie grała ani na Wimbledonie, ani na igrzyskach, czyli miała, można powiedzieć, półtora miesiąca, jak nie więcej przerwy w środku sezonu. I wydaje mi się, że to może być powód tego, że Igę teraz dopadło zmęczenie zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Jednak tak jak mówię, to są spekulacje, bo nie wiemy do końca, jaki jest powód - dodał ekspert.