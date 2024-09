Rosną spekulacje ws. Igi Świątek, to kolejna rezygnacja. "Co tam się dzieje?"

13 września Iga Świątek wycofała się z turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Miał to być jej debiut w stolicy Korei Południowej, ale zrezygnowała z powodu zmęczenia organizmu. "Po US Open moje ciało nie wróciło jeszcze do normy. Niestety, nie jestem w stanie pojechać do Seulu. Proszę o zrozumienie, że muszę zmienić swój harmonogram. Na pewno przyjadę do Seulu w przyszłym roku i zagram świetny mecz przed koreańskimi fanami" - przekazała wtedy.

Reklama