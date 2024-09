Białoruskie media w ekstazie po decyzji Świątek. "Doskonałe wieści"

Iga Świątek nie rozgrywa dobrej drugiej części sezonu na kortach twardych. Polka po igrzyskach olimpijskich w Paryżu niestety nie wróciła na swój normalny poziom, a mimo tego potrafiła dotrzeć do półfinału imprezy WTA 1000 w Cincinnati oraz ćwierćfinału US Open. Oba te spotkania przegrała jednak dość wyraźnie i boleśnie, a rywalki nie dały jej szans. Najpierw była to Aryna Sabalenka, a potem Jessica Pegula. Obie nie oddały Świątek nawet seta w tych spotkaniach.

Białorusini świętują wycofanie Świątek. Jednoznaczna ocena

Trener wiceliderki światowego rankingu otwarcie zapowiedział niedawno, że cel na końcówkę sezonu jest jasny i wiąże się on z zakończeniem roku w roli numeru jeden żeńskiego tenisa. - Dla nas głównym celem na ten sezon jest to, by zakończyć go dobrym rezultatem. Jaki on jest? W tej chwili mogę powiedzieć, że to numer jeden. Numer jeden na zakończenie roku. To naprawdę fajny cel - przekazał stanowczo Anton Dubrow rozmowie z "The National" [WIĘCEJ TUTAJ].