Gwiazdor nie wytrzymał. Grzmi po decyzji Igi Świątek, padły mocne słowa

Przedstawiciele tenisowych federacji robią co w ich mocy, aby jeszcze bardziej spopularyzować tenisa. Stale podpisują oni nowe umowy i kontrakty, przez co liczba prestiżowych imprez w sezonie wzrasta. I choć dla kibiców jest to prawdziwa gratka, niekoniecznie podoba się to samym zawodnikom. Już wielokrotnie o zbyt napiętym kalendarzu mówiła w rozmowach z mediami liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek . Za każdym razem jednak kibice dość wymownie reagowali na słowa Polki. Pojawiły się nawet osoby, które stwierdziły, że jeśli 23-latka nie chce mieć tak napiętego grafiku, powinna po prostu zrezygnować ze startu w niektórych imprezach. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wiele turniejów jest obligatoryjnych i nie można "ot tak" z nich zrezygnować, chyba, że jest się gotowym na m.in. odjęcie punktów rankingowych.

