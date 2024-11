Iga Świątek wciąż czeka, chodzi o... renifera. Jej reakcja już jest hitem

Iga Świątek kilka dni po zakończeniu nieudanego dla niej turnieju WTA Finals, w którym nie zdołała wyjść z grupy, przeniosła się z Rijadu do Malagi. Polka razem z koleżankami z reprezentacji w piątek zainaugurowała zmagania w tegorocznych finałach Billie Jean King Cup. "Biało-Czerwone" najpierw pokonały Hiszpanki i uzyskały historyczny awans do ćwierćfinału, a w równie emocjonującym starciu z Czeszkami wywalczyły prawo gry w półfinale.

"Ma świetny sezon, nie jest łatwą rywalką. Ale jeśli będzie nawet 1:1, to wyjdę do debla. To mój ostatni turniej w tym sezonie, ostatnie mecze i choćbym nawet miała umrzeć na korcie, to zagram" - zadeklarowała zawodniczka z Raszyna.