Niesamowite zwroty akcji, Świątek i Hurkacz walczyli do końca. Polska przegrywa w finale

Finał z udziałem reprezentacji Polski i Niemiec od początku dostarczył niesamowitych emocji. W pierwszym meczu Iga Świątek i Angelique Kerber toczyły wyrównaną walkę do połowy inauguracyjnego seta, ale później Iga pokazała ogromną klasę i wygrała dziewięć gemów z rzędu.

Jeszcze więcej działo się w rywalizacji Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem. W tie-breaku drugiego seta Polak miał dwie piłki mistrzowskie na wagę tytułu dla naszej drużyny, ale Niemiec wyratował się z opresji i ostatecznie wygrał całe spotkanie po trzech partiach. O losach końcowego trofeum decydował zatem mikst, w którym na korcie pojawili się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Niemiecką drużynę reprezentowali Laura Siegemund oraz Alexander Zverev.



Kolejny thriller na pełnym dystansie. Polacy przegrywają w finale United Cup

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla rywali polskiej ekipy. Przełamali w trzecim gemie i wyszli na prowadzenie 2:1. W kolejnym gemie ponownie obserwowaliśmy decydujący punkt, ale kolejny raz to niemiecki zespół zgarnął ważny punkt na swoje konto. Iga i Hubert nie poddawali się, za wszelką cenę chcieli odrobić straty. Raszynianka popisywała się efektownymi zagraniami. Jednym z nich kompletnie zaskoczyła Alexandra Zvereva.

Chociaż w dziesiątym gemie nasz duet prowadził 30-0 przy serwisie rywali, to ostatnie cztery punkty powędrowały do Siegemund i Zvereva. W konsekwencji to niemiecka para objęła prowadzenie w spotkaniu po zwycięstwie w pierwszej partii 6:4.

Na początku drugiego seta Świątek i Hurkacz dokonali tego, co wydawało się niemal niemożliwe. Wygrali gem przy serwisie Alexandra Zvereva, a po chwili wyszli na prowadzenie 3:0. Niestety, kilka minut później rywale odrobili straty i doprowadzili do remisu w drugiej partii. W ósmym gemie polski duet przełamał serwis Laury Siegemund po decydującym punkcie i przy stanie 5:3 serwował po doprowadzenie do super tie-breaka. Przy decydującym punkcie Hurkacz zaryzykował drugim podaniem i popełnił podwójny błąd serwisowy.



W następnym gemie pojawiły się kolejne dwie piłki setowe dla Igi i Huberta, ale rywale ponownie wybrnęli z trudnego położenia i zrobiło się 5:5. Ta sytuacja nie załamała jednak naszych reprezentantów, którzy dołożyli później gema przy swoim podaniu, a następnie ruszyli do ataku, by przełamać serwis niemieckiej tenisistki. Pojawiły się cztery szanse i udało się wykorzystać drugą z nich. Wygrana Polaków 7:5 doprowadziła do super tie-breaka.

Decydująca rozgrywka do 10 wygranych punktów od początku układała się po myśli naszych zachodnich sąsiadów. Rywale szybko uzyskali prowadzenie 3-0, a następnie 6-1. Iga i Hubert robili wszystko, co w ich mocy, żeby odrobić straty, ale początek super tie-breaka miał jednak kluczową rolę dla jego dalszego przebiegu. Ostatecznie Siegemund i Zverev wygrali decydującą rozgrywkę 10-4 i przypieczętowali sukces reprezentacji Niemiec.



Mecz finałowy drużynowych rozgrywek United Cup:

Iga Świątek/Hubert Hurkacz (Polska) - Laura Siegemund/Alexander Zverev (Niemcy) 4:6, 7:5, 4-10



końcowy wynik: 2-1 dla Niemiec



Hubert Hurkacz i Iga Świątek / AFP

Alexander Zverev / AFP