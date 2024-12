Iga Świątek pod ostrzałem, a tu taki post Aryny Sabalenki. Znów to zrobiła

Iga Świątek w ostatnich tygodniach przeżywała bardzo trudny okres związany ze swoim zawieszeniem i dopingową wpadką. Zbiegło się to w czasie z wielkimi zmianami w karierze i życiu Polki. Doszło bowiem do głośnego rozstania z Tomaszem Wiktorowskim i związaniem się z nowym szkoleniowcem - Wimem Fissettem. Poza tym Świątek wyraźnie zbliżyła się do... Aryny Sabalenki. Teraz Białorusinka znów pokazała publicznie, że dobrze czuje się w towarzystwie swojej kortowej rywalki.