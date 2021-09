20-latka względem poprzedniego zestawienia awansowała o dwie pozycje. Za sobą ma udział w turnieju WTA w Ostrawie, gdzie dotarła do półfinału. W nim uległa Marii Sakkari z Grecji.

Obecny sezon jest dla Świątek kapitalny. Jest jedyną tenisistką, której udało się w każdym z Wielkich Szlemów dotrzeć co najmniej do czwartej rundy. Co więcej, w 11 z 14 imprez WTA w których startowała udawało jej się osiągnąć co najmniej pułap 1/8 finału.



Iga Świątek zachwyca stabilną formą

- Myślałam o tym dosłownie dwa dni temu i zdałam sobie sprawę, że to tak naprawdę jedyny rok, gdy nie miałam żadnej kontuzji - mówiła nasza rodaczka, cytowana przez "Tennis.com". - Mam teraz inne problemy, ale jest łatwiej, gdy twoje ciało cię słucha - dodała, nie precyzując jednak, o jakie dokładnie problemy chodzi.



- Cieszę się, że umiem utrzymać stałą formę. Wiem, że bez mojego zespołu nie byłoby to możliwe - podkreśliła.



TC

