Świątek zeszła z kortu, ale co stało się potem. Centymetry od nieszczęścia w Abu Zabi

Iga Świątek do turnieju World Tennis League przystępowała bez żadnej presji - w końcu to rozgrywki pokazowe, w których liczy się przede wszystkim widowiskowość i dobra zabawa. A tego nie zabrakło w jej spotkaniach singlowych.

Raszynianka na starcie rozgrywek wygrała 7:5 z Jasmine Paolini, a kilka dni później okazała się lepsza od Jeleny Rybakiny. Mimo to jej zespół nie mógł cieszyć się z awansu do finału rozgrywek. Po wszystkich czterech meczach "Orły" zajmowały drugie miejsce w tabeli z 54 punktami. Chociaż "Sokoły" wygrały tego dnia tylko jeden pojedynek, utrzymały pozycję liderów z 68 "oczkami". To oznacza, że drużyna Świątek straciła szansę na awans do niedzielnego finału.