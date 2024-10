Bolesna diagnoza. Niepokój ws. Igi Świątek. Odniósł się wprost do plotek

Iga Świątek - czym sama pochwaliła się w sieci - kontynuuje ciężką pracę na treningach, by przygotować jak najwyższą formę do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals, w którym ma wystąpić. Przed rokiem Polka była w nim najlepsza, dzięki czemu to ona na koniec roku mogła cieszyć się z miana liderki rankingu WTA. I tym razem zmagania w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, zadecydują o tym, kto rozpocznie kolejną kampanię roli pierwszej rakiety świata.

Tenis. Niepokojące słowa o Idze Świątek. "Mogła za to zapłacić"

- Daria Abramowicz ma dobry wizerunek we Francji, gdzie jest postrzegana wyłącznie jako trener mentalny. We Francji mamy coraz większy podziw dla dobrych trenerów mentalnych, ponieważ wiemy, że to obszar, w którym francuscy tenisiści muszą się poprawić. Być może jej rola bardzo wzrosła w ostatnich miesiącach i może zaczęło to ciążyć Tomaszowi? Widziałem całkiem sporo wywiadów z Darią w mediach francuskich, mniej z Tomaszem - przyznał francuski dziennikarz.