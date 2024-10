Aryna Sabalenka zaskoczona przez mistrzynię olimpijską. Koniec meczu po 94 minutach

Podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie zakończyła się zwycięska passa Aryny Sabalenki. Białorusinka odpadła na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Karoliną Muchovą . Mistrzyni tegorocznego US Open prowadziła już 4:2 w trzecim secie, ale zupełnie nie uniosła końcówki pojedynku. Przegrała cztery gemy z rzędu, w tym dziesięć ostatnich punktów spotkania. Seria 15 wygranych dobiegła końca, na dodatek trzeci raz z rzędu uległa Czeszce.

Porażka tenisistki z Mińska nie zmieniła jednak jej statusu faworytki kolejnej rywalizacji, która odbywa się w Wuhan. 26-latka została rozstawiona z "1" w ostatnich zmaganiach rangi WTA 1000 w tym sezonie. Ponadto ma same pozytywne wspomnienia związane z singlową rywalizacją w tej lokalizacji. Wygrała dwie ostatnie edycje, posiadała bilans 12-0. Tegoroczne rozgrywki rozpoczynała od drugiej rundy, od starcia z wybitną deblistką - Kateriną Siniakovą.

Reprezentantka Czech to zawodniczka, która wygrała w sumie dziewięć imprez wielkoszlemowych w grze podwójnej, każdą co najmniej po razie. Na dodatek ma złoty medal olimpijski w deblu oraz mikście. W tej ostatniej konkurencji wywalczyła go w Paryżu, wspólnie ze swoim życiowym partnerem - Tomasem Machacem. W singlu Siniakova nie osiąga jednak aż tak spektakularnych sukcesów, jak w grze podwójnej. W związku z tym wyraźną faworytką spotkania była Sabalenka.