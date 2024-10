Iga Świątek opowiedziała o poważnej chorobie. Chorują na nią miliony kobiet na całym świecie

Iga Świątek póki co odpoczywa od turniejów i poszukuje trenera, który zastąpi na tym stanowisku Tomasza Wiktorowskiego. Zawodniczka, choć nie jest teraz aktywna sportowo na najwyższym poziomie, to stara się uczestniczyć w życiu społeczności. Pokazała to ostatnio, gdy opowiedziała o ważnej chorobie. Nadchodzący miesiąc jest jednym z najważniejszych w roku w tym kontekście.