Świątek szuka trenera, a on wstawił się za Darią Abramowicz. Od razu to zauważył

Iga Świątek szuka trenera

Po ogłoszeniu decyzji o rozstaniu z Wiktorowskim, w mediach zaczęło znów huczeć o Darii Abramowicz. Psycholożka Igi Świątek ma mieć silną pozycję w jej sztabie i przez to uważana jest za szarą eminencję w niekoniecznie dobrym tych słów znaczeniu. Na współpracowniczkę tenisistki spadły gromy.

Wstawił się za Darią Abramowicz

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" znany ekspert tenisowy i dziennikarz, Ben Rothenberg, postanowił dodać swoje trzy grosze do całej sprawy i wziąć w obronę Darię Abramowicz. "Znam Darię dobrze, to jedna z najbardziej zaangażowanych osób, jakie spotkałem w świecie tenisa. Myślę, że jej zdanie przy wyborze trenera będzie ważne, bo ona jest... jak to powiedzieć... sprytna. Bardzo dobrze obserwuje otoczenie, inne teamy, wie, kto jest kim, kto ma jakie atuty. Duża osobowość. Pewnie dobrze, żeby od początku była w procesie rozmów z potencjalnymi trenerami. Żeby wiedzieli, jaką odgrywa rolę" - mówił.