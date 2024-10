Wielka afera, a teraz nagła decyzja. Dołącza do Igi Świątek. Jest komunikat

Paula Badosa swój udział w turnieju WTA w Wuhanie miała rozpocząć od pierwszej rundy, grając we wtorek o awans do 1/16 finału z Ajlą Tomljanović. Ten mecz nie dojdzie jednak do skutku. Hiszpańska tenisistka nagle wycofała się z rywalizacji. Jej miejsce w drabince zajmie "lucky loserka" - Lucia Bronzetti. Włoszka jeszcze dziś awaryjnie wyjdzie na kort, by zmierzyć się z Australijką.