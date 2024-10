Iga Świątek poza kortem, ale i tak miażdży rywalki. Sabalenka już bez szans

We wtorek swój pierwszy mecz w turnieju rozegrała reprezentantka Kazachstanu Julija Putincewa, która ograła w dwóch setach (6:4, 6:4) zawodniczkę gospodarzy - Shuai Zhang. Tym samym awansowała do 1/16 finału, gdzie czeka ją starcie z Chorwatką Donną Vekić.

Tenis: WTA 1000. Iga Świątek na czele kolejnego zestawienia

Co warte odnotowania, Julija Putincewa zapewne miło będzie wspominała tegoroczne "tysięczniki". Wszak jest jedną z zawodniczek, które najbardziej regularnie wygrywały mecze na turniejach tej rangi w bieżącym sezonie - triumf z Chinką to jej 16. tego typu zwycięstwo.

Julija Putincewa zanotowała piąty wynik co do największej liczby wygranych meczów w głównych drabinkach turniejów WTA 1000 w 2024 roku, ustępując tylko Idze Świątek, Arynie Sabalence, Coco Gauff oraz Danielle Collins

Iga Świątek jest zdecydowaną liderką wspomnianego zestawienia, choć nie widzieliśmy jej w akcji na korcie od US Open. Pierwsza tenisistka rankingu WTA wygrała w tym sezonie 30 spotkań w turniejach WTA 1000. I żadna z rywalek nie zdoła jej już wyprzedzić. Aryna Sabalenka - obecnie 23 wygrane mecze - może bowiem dobić maksymalnie do 28 triumfów. Turniej w Wuhanie, to bowiem 10. a zarazem ostatni w tym sezonie "tysięcznik" w cyklu WTA.