Od czasu US Open nie mieliśmy jeszcze okazji oglądać Igi Świątek na korcie. W międzyczasie raszynianka zszokowała kibiców, informując o rozstaniu z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Spotęgowało to jeszcze spekulacje dotyczące jej obecnej formy, a także sytuacji w sztabie. Nie brakuje naturalnie domysłów, co zaważyło na decyzji liderki rankingu WTA. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź na to pytanie.