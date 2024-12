Aryna Sabalenka w zakończonym niedawno sezonie nie tylko wygrała wielkoszlemowe Australian Open i US Open, a w międzyczasie sięgnęła po dwa triumfy w "tysięcznikach", ale przede wszystkim strąciła Igę Świątek z fotela liderki rankingu WTA. I chociaż podczas WTA Finals doszła tylko do półfinału, to i tak ma powody do zadowolenia. Ten sezon należał do niej.