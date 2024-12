Aryna Sabalenka znowu na korcie, podjęła ryzyko. 4:0 i nagła wpadka na koniec

Aryna Sabalenka wprawdzie zwieńczyła sezon porażką w półfinale WTA Finals z Coco Gauff, ale i tak ma za sobą bardzo udane miesiące. Białorusinka wygrała wielkoszlemowe Australian Open i US Open , zagrała w finałach w Madrycie i Rzymie (w obu przegrała z Igą Świątek), triumfowała w Cincinnati i Wuhan. A co dla niej najważniejsze, skorzystała z nieobecności Świątek i objęła prowadzenie w rankingu WTA.

Pierwsza rakieta świata nie tylko odebrała Polce prowadzenie w światowym zestawieniu, ale też przerwała jej passę triumfów w plebiscycie na Zawodniczkę Roku WTA . Tym razem to właśnie zawodniczka z Mińska sięgnęła po prestiżowe wyróżnienie.

"Osiągnęła siedem finałów w 2024 roku i cztery z nich wygrała, broniąc tytułu w Australian Open, podnosząc swoją debiutancką koronę US Open i triumfując w imprezach WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. W październiku odzyskała pozycję nr 1 w rankingu WTA i zakończyła sezon jako liderka po czwartej z rzędu kwalifikacji do WTA Finals" - przekazano w uzasadnieniu werdyktu.

Aryna Sabalenka szykuje się do sezonu. Nietypowe ćwiczenie

Sabalenka po raz ostatni pojawiła się na korcie na początku listopada, podczas wspomnianego WTA Finals w Rijadzie. Później udała się na zasłużony odpoczynek, a następnie rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu. Ten zainauguruje w Brisbane , gdzie przed rokiem w finale uległa Jelenie Rybakinie.

Turniej rangi WTA 500, który dla Sabalenki będzie bezpośrednim przygotowaniem do wielkoszlemowego Australian Open, rozpocznie się 31 grudnia. Białorusinka ma więc jeszcze kilka tygodni na to, by szlifować formę przed zmaganiami w tym australijskim mieście. Jak wynika z materiałów publikowanych przez samą zawodniczkę w mediach społecznościowych, ta wróciła już na kort i intensywnie pracuje nad dyspozycją.