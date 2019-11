Hokej. Kibice nie chcą oglądać reprezentacji Polski? Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mecze reprezentacji Polski podczas turnieju EIHC o Puchar Niepodległości oglądało na lodowisku w Gdańsku zaledwie ok. 300-400 widzów. Co na to selekcjoner Tomasz Valtonen i wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Robert Walczak?