Pewna wygrana reprezentacji Polski, błysk 20-latka

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ma za sobą pierwsze mecze towarzyskie w przygotowaniach do mistrzostw świata Dywizji IA w Sfantu Gheorghe. Biało-Czerwoni odnieśli dwie wygrane i to na pewno cieszy. Gorzej było z grą, ale i tak we wtorkowym meczu z Litwą w Katowicach było o wiele lepiej niż w poniedziałkowym starciu tych ekip. Jedną z głównych postaci naszej kadry w tym drugim meczu był Krzysztof Maciaś. Czyste konto zachował z kolei bramkarz Maciej Miarka.