Hokej. Józef Batkiewicz: Hokej kuleje jak Walek Ziętara. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Olimpijczyk Józef Batkiewicz o stanie polskiego hokeja. - Nasz hokej kuleje tak jak mój kolega Walek Ziętara, którego czeka operacja biodra. Jeśli to naprawi, to będzie chodził normalnie, a hokej kuleje, w ogóle nie ma szkolenia młodzieży, a 16-17 mln zł długu, to jest strach - powiedział olimpijczyk z Sapporo, gdzie polski hokej zajął szóste miejsce.