Kazachstan świetnie zaczął tegoroczny czempionat. Wygrał dwa mecze, z gospodarzami - Łotwą, i obrońcami tytułu - Finlandią, choć po dogrywce.

W pierwszej tercji wtorkowego pojedynku jedynego gola strzelili jednak Amerykanie. W siódmej minucie Trevor Moore wprowadził krążek do tercji, podał do Jasona Robertsona, a ten znalazł nadjeżdżającego Adama Clendeninga. Strzał obrońcy trafił ponad Nikitą Bojarkinem do siatki.



Dla Clendeninga był to już trzeci punkt w klasyfikacji kanadyjskiej mistrzostw świata. Oprócz dwóch bramek ma na koncie także asystę.



W 22. minucie Amerykanie wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Spod linii niebieskiej uderzył Conor Garland, próbował dobijać Zac Jones, ale ta sztuka w końcu udała się Moore'owi. Dla strzelca gola to był drugi punkt w klasyfikacji kanadyjskiej w tym meczu, przy pierwszym trafieniu zaliczył asystę. Hokeiści z USA grali w tym momencie sześciu na pięciu, ponieważ sędziowie sygnalizowali karę dla jednego z kazachskich graczy.



Na początku trzeciej tercji Amerykanie dołożyli kolejne trafienie. W 42. minucie na strzał spod linii niebeskiej zdecydował się Ryan Donato, krążek musnął kij stojącego przed bramkarzem Jacka Drury'ego, wpadł do siatki, a temu ostatniemu przyznano gola.



Nieuznany gol Jegora Pietiuchowa

Dwie minuty później Kazachowie zdobyli bramkę, ale sędziowie, po obejrzeniu powtórki, jej nie uznali. Uderzenie Pawła Akołzina między parkanami bramkarza trafiło w słupek, a dobijający Jegor Pietiuchow zrobił to łyżwą zamiast kijem.

Dla Amerykanów to było drugie zwycięstwo w trzecim meczu grupy B. Podopieczni Jacka Capuana najpierw przegrali z Finami 1-2, a potem, w starciu z innym rywalem z Ameryki Północnej, rozbili Kanadę 5-1.



Grupa B:

USA - Kazachstan 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)



Bramki: 1-0 Clendening (7.), 2-0 Moore (22.), 3-0 Drury (42.).

Pawo