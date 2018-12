Piotr Sarnik: To będzie wyrównany turniej

Ukraina, Włochy, Słowenia, Japonia i Węgry będą rywalami polskich hokeistów w rozpoczynających się w sobotę w Tychach mistrzostwach świata Dywizji 1B drużyn do lat 20. "To będzie wyrównany turniej, zadecydują detale" - uważa trener biało-czerwonych Piotr Sarnik.

Zdjęcie Piotr Sarnik /Michał Chwieduk /Newspix



"Kadra U-20 ma najkrótszy czas przygotowań z wszystkich reprezentacji. Oparliśmy się na tym, ile zawodnicy grali w meczach ligowych" - dodał szkoleniowiec podczas czwartkowej konferencji prasowej.



Oceniając rywali przypomniał, że jego podopieczni grali już w tym roku z Włochami, Słowenią i Ukrainą.



"Wiemy, czego się po spodziewać tych ekipach. W tym wieku duże znaczenie ma to, jak szybko zawodnik dojrzał mentalnie. Myślę, ze wszystkie zespoły będą na tym samym poziomie. Każdy może wygrać turniej, ale i spaść z tej grupy. Zadecydują detale, koncentracja, konsekwencja" - tłumaczył.



Jego zdaniem większość drużyn będzie grała wysokim pressingiem.



"Wszyscy dobrze jeżdżą na łyżwach. Pressing to klucz, by sprowokować rywala do błędów" - zaznaczył Sarnik.



Podkreślił, że najtrudniejsze jest nauczenie młodych zawodników utrzymania koncentracji przez 60 minut meczu.



"Wszystko inne jest możliwe do wyszkolenia. Dużo o tym rozmawiam z zawodnikami. Muszą zrozumieć, jakie są konsekwencje braku koncentracji. W takim turnieju nie ma miejsca na ryzyko, nie ma miejsca na błędy" - dodał trener.



Zawodnik kadry Dominik Paś przyznał, że dla niego i kolegów MŚ to święto.



"To jednak inne mecze niż ligowe, dużo trudniejsze. Oczywiście wynik trudno przewidzieć, ale każdy z nas zrobi wszystko, by kibice, którzy przyjdą, byli zadowoleni" - powiedział napastnik JKH GKS Jastrzębie-Zdrój.