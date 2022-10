Sceny grozy na wyścigu F1. „Mogłem zginąć”

Ten weekend dla Pierre’a Gasly’ego to jak na razie jeden wielki koszmar. W kwalifikacjach nie udało mu się dobrnąć nawet do Q2, a w dodatku do niedzielnych zmagań startował z alei serwisowej. Wydawało się, że gorzej być już nie może. A jednak myliliśmy się, ponieważ na samym początku francuski kierowca najadł się sporej ilości strachu. Reprezentant AlphaTauri w czasie neutralizacji przejechał bowiem tuż obok ciągnika, z którym zderzenie byłoby opłakane w skutkach.

Po zjeździe do boksu z powodu czerwonej flagi przyszłoroczny zawodnik Alpine nie krył swojej frustracji. - Boże! Co to było? Co ten pojazd robił na torze? Przejechałem tuż obok niego! To nie jest akceptowalne. Po prostu w to nie wierzę - wypalił przed telewizyjnymi kamerami i wcale mu się nie dziwimy.

Już kiedyś doszło tam do tragedii

Kibice widząc całą sytuację również się zagotowali, ponieważ błyskawicznie przypomniał im się tragiczny w skutkach wypadek Julesa Bianchiego. Rodak Gasly’ego niestety miał mniej szczęścia i przy pełnej prędkości wbił się w jeden z dźwigów. Pomimo ogromnych wysiłków lekarzy, nie udało się wówczas uratować jego życia.

Każdy myślał więc, że FIA odrobiła lekcję po tym strasznym wydarzeniu. Jak widać, byliśmy wszyscy w wielkim błędzie. - Ze względu na incydent, który wydarzył się na trzecim okrążeniu, zdecydowano się na wyjazd samochodu bezpieczeństwa i neutralizację wyścigu. Bolid numer 10, który odniósł uszkodzenia i znajdował się za samochodem bezpieczeństwa jechał z dużą prędkością, by dogonić stawkę. Warunki wciąż się jednak pogarszały, dlatego czerwona flaga została pokazana zanim bolid numer 10 minął miejsce zdarzenia - napisała jedynie federacja w niezrozumiałym i trochę dziwnym oświadczeniu.

