Co to był za wieczór! Po emocjonującym GP Sergio Perez po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig F1. Kierowca Racing Point wykorzystał błędy mechaników Mercedesa i triumfował na torze Sakhir w Bahrajnie.

Sergio Perez stanął na podium dziesiąty raz w swojej karierze, lecz był to jego pierwszy triumf w F1. Kierowca Racing Point czekał na to aż 190 GP. Tuż za nim uplasował się Esteban Ocon, natomiast podium uzupełnił Lance Stroll.



W Bahrajnie z powodu zakażenia koronawirusem nie mógł wystartować Lewis Hamilton. W bolidzie Mercedesa zastąpił go George Russell i długo wydawało się, że młody Anglik może wygrać GP. Kierowca jechał bardzo szybko, lecz pokonały go przeciwności losu. Najpierw przez błąd mechaników musiał dwa razy zjeżdżać do alei serwisowej, a później stracił szansę na prowadzenie przez pękniętą oponę. Wcześniej kilkanaście sekund podczas pit-stopu stracił Valtteri Bottas.





Okazało się, że w bolidzie Anglika zamontowano dwie opony... Bottasa: - Przepraszam za to co się stało, jechałeś świetnie - powiedział po wyścigu Toto Wolff do Russella.



Zamieszanie w szeregach Mercedesa skutecznie wykorzystali inni kierowcy, choć nie można pomijać postawy Pereza, który bardzo dużo stracił na początku zawodów. Wówczas został trafiony przez Charlesa Leclerca i musiał bardzo szybko zaliczyć pit-stop. Kierowca Ferrari nie mógł już kontynuować wyścigu. Monakijczyk wjechał w bandę, a próbując go ominąć z toru wypadł również Max Verstappen. Holender także nie wrócił już do ścigania.

W dolnej części stawki znalazła się natomiast Alfa Romeo, której rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica. Antonio Giovinazzi zajął 13. miejsce, a Kimi Raikkonen był 14.



Ostatni w tym sezonie wyścig odbędzie się 13 grudnia w Abu Zabi.



Zobacz wyniki:

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 332 pkt (mistrzostwo)

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 205

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 189

4. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 125

5. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 112

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 98

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 97

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 93

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 87

10. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 74

11. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 71

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 60

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 33

14. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 32

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 10

16. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 4

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

18. George Russell (W. Brytania/Williams/Mercedes) 3

19. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

20. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 540 pkt (mistrzostwo)

2. Red Bull 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

