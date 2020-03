Firma ITR, promotor serii DTM poinformowała o odwołaniu oficjalnych testów zaplanowanych na przyszły tydzień. Na niemieckim torze Hockenheim miał pojawić się między innymi Robert Kubica, który w najbliższym sezonie będzie startował w serii wyścigów aut turystycznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica o startach w DTM: Te mistrzostwa będą bardzo trudne. Wideo INTERIA.TV

Czterodniowe testy miały rozpocząć się 16 marca. Zostały jednak odwołane przez firmę ITR, a decyzję tę poparli główni producenci startujący w serii DTM - Audi oraz BMW.

Reklama

- Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w serię to dla nas najwyższy priorytet. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację związaną z koronawirusem i dyrektywy wydane przez niemiecki rząd, podjęliśmy decyzję o odwołaniu testów. Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że DTM - jak wiele innych sportów - musi podjąć takie środki, ale oczywiście mają one służyć większemu dobru - pisze dyrektor ITR Marcel Mohaupt w specjalnym komunikacie.

To kolejna i ostateczna aktualizacja w sprawie marcowych testów. Początkowo miały one odbyć się na słynnym włoskim torze Monza. Później - ze względu na epidemię koronawirusa na Półwyspie Apenińskim - przeniesiono je do Niemiec, następnie zamknięto dla kibiców. Jeszcze w czwartek organizatorzy poinformowali, że na tor Hockenheim nie zostaną wpuszczenie przedstawiciele mediów. Teraz testy zostały całkowicie odwołane.

W najbliższym sezonie Kubica będzie występował w barwach klienckiego zespołu Orlen Team Art, prowadząc samochód BMW M4.

Pierwszy weekend serii wyścigowej DTM w 2020 roku zaplanowano na belgijskim torze Zolder w dniach 25-26 kwietnia, a ostatni 3-4 października na Hockenheim.

TB