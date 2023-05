Nie tylko dla Orłów

Tak więc, popierając plany grupy Ryszarda Boska, zachęcam nie tylko ministra sportu Kamila Bortniczuka, ale i prezesów innych związków sportowych do pochylenia się nad tym dokumentem i poszukaniem inspiracji, albo wręcz - gotowych pomysłów, na rozwiązanie własnych problemów. Nazwa projektu, zaczerpnięta od tytułu co prawda, starożytnego, ale wciąż uznanego wojennego obrazu, nie ogranicza przecież jego istoty do tych najwyżej latających "Orłów". Liczy się powszechność i skuteczność projektu. Jak to się uda, to może na którejś z kolejnych Gal PLS, wśród nominowanych szkoleniowców do tytułu trenera roku, będziemy mieli samych Polaków. O "Orłach" już było, a przecież - "Polacy nie gęsi i swojego..." trenera też mogą mieć. I choć dzisiaj trudno to sobie wyobrazić - nawet w reprezentacji narodowej.