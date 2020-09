Po Jakubie Błaszczykowskim własnej piosenki doczekał się także Łukasz Piszczek. Swój nowy utwór polskiemu obrońcy zadedykował niemiecki raper M.I.K.I., który od wielu lat kibicuje Borussii Dortmund.

Niemiec często nawiązuje do klubu z Zagłębia Ruhry w swojej twórczości, a kilka lat temu nagrał także piosenkę o ciągle popularnym w Dortmundzie Jakubie Błaszczykowskim. Tym razem przyszedł czas na Piszczka. 35-letni prawy obrońca gra w dortmundzkim zespole od 10 lat i stał się jednym z symboli swojego klubu.



Niemiecki artysta w swojej piosence zagrzewa do boju Piszczka, który rozegra swój ostatni sezon w żółto-czarnych barwach. - Teraz idź w swój ostatni rok, pokaż lidze, że jesteś i byłeś najlepszy na prawej stronie - śpiewa w utworze.



M.I.K.I. docenia to, co "Piszczu" zrobił dla zespołu przez tyle lat i wyraził to w swojej piosence.



- Rzadko słychać twe nazwisko, chociaż tyle dla nas zrobiłeś. Ty jesteś twarzą naszej mistrzowskiej drużyny - kontynuuje raper.



Utwór zrobił furorę wśród kibiców Borussii. W ciągu dwóch dni zebrał 46 tysięcy wyświetleń oraz 2,9 tys. polubień i tylko 12 negatywnych opinii.