Zrobił film o Kuleju, został zapytany o Szeremetę. "Nie do końca"

Xawery Żuławski zrobił film o Kuleju

Xawery Żuławski zapytany o Szeremetę

W pewnym momencie Xawery Żuławski został zapytany przez dziennikarkę Plejady o to, czy zrobiłby film o Julii Szeremecie. Nieco zaskoczony tym pytaniem reżyser trochę lawirował i ostatecznie nie udzielił jasnej odpowiedzi. Zamiast tego skupił się na jej sukcesie i igrzyskach.

"Nie do końca znam historię Julii, aczkolwiek kibicuję i oglądaliśmy jej walki teraz na igrzyskach. W ogóle to złożyło się bardzo spontanicznie, że igrzyska przypadły na moment, w którym my oddaliśmy film widowni i sami byliśmy tym zdziwieni, ale było też w tym coś pięknego, bo myśmy w ogóle nie planowali czegoś takiego, żeby wycelować z filmem na igrzyska" - twierdził Żuławski. Najpewniej na podobne dzieło trzeba będzie poczekać wiele lat. Oby w tym czasie Szeremeta miała jeszcze szansę pokazać się z jak najlepszej sportowej strony.