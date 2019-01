Roy Jones Jr doradza Pacquiao emeryturę

Manny Pacquiao (61-7-2, 39 KO) pokonał w weekend Adriena Bronera (33-4-1, 24 KO), ale słynny Roy Jones Jr radzi 40-letniemu Filipińczykowi, aby zakończył bokserską karierę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciekawe wieści ze świata boksu. Będzie wielki powrót? Wideo INTERIA.TV

- Myślę, że kolejne walki nie mają sensu. To jedyny mistrz świata ośmiu kategorii wagowych. Nie musi już niczego udowadniać. Po co miałby walczyć z tymi młodymi zawodnikami? Stanie się nieuniknione, jeśli nadal będzie walczyć. Po co to robić? Nie ma żadnego powodu - oznajmił Amerykanin, który sam walczył jeszcze w wieku 49 lat.



Jones dodaje jednak, że sens ma jedna walka - rewanż Pacquiao z Floydem Mayweatherem Jr.



- Niech zaboksuje z Floydem i zakończy karierę. A mówię, że z Floydem, bo Floyd jest z tej samej kategorii wiekowej. Nie ma w tej walce nic złego. Ale z młodymi niech już nie walczy - powiedział.



W niedzielny poranek Pacquiao zwyciężył Bronera jednogłośną decyzją sędziów i obronił tytuł regularnego mistrza WBA w wadze półśredniej.