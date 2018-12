Promotor Eddie Hearn przekonuje, że Anthony Joshua (22-0, 21 KO) jest w stanie znokautować Deontaya Wildera (40-0-1, 39 KO), z którym być może zmierzy się w przyszłym roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyson Fury grzmi na sędziego: Powinien zostać zwolniony. Wideo © 2018 Associated Press

- Joshuę łatwiej byłoby trafić niż Fury'ego, ale myślę też, że Joshua ściąłby Wildera z nóg i znokautował - powiedział szef stajni Matchroom Boxing.



- Jeśli Joshua zmierzy się z Tysonem, będzie to niesamowite wydarzenie, ale też dość dziwna walka. A jak zaboksuje z Wilderem, to będzie to walka tylko dla dorosłych, bo ktoś tutaj straci głowę. Gdyby ten pojedynek potrwał pełny dystans, to wycofałbym się z boksu. To po prostu niemożliwe - dodał.



Joshua wróci na ring 13 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie.