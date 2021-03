Boks. Brandun Lee efektownie nokautuje

- Kibice chcą nokautów, daję im więc to, o co proszą - mówił jeszcze przed nocnym występem Brandun Lee (22-0, 20 KO). I rzeczywiście dotrzymuje póki co słowa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Głowacki dla Interii: Odizolowałem się od świata. Wideo TV Interia

21-latek występujący w kategorii junior półśredniej spotkał się w Uncasville z Samuelem Teahem (17-4-1, 7 KO). Wszystko zakończył już w trzeciej rundzie kapitalnym prawym sierpowym. Wideo prezentujemy Wam poniżej.

Reklama

W starciu niepokonanych "lekkich" Steven Ortiz (12-0, 3 KO) wypunktował na dystansie ośmiu rund Jeremy'ego Hilla (14-1, 9 KO). Po ostatnim gongu na kartach sędziów wynik brzmiał 79:73, 77:75, 77:75.

W kolejnym takim zestawieniu Victor Padilla (9-0, 8 KO) powstał z desek w pierwszej odsłonie i zastopował Thomasa Velasqueza (10-1-1, 6 KO) w piątej.