Mistrz mówi "pas". To wtedy zakończy karierę, padła konkretna data

Johannes Thingnes Boe to absolutna legenda biathlonu. Norweski gwiazdor jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w swojej dyscyplinie, a na koncie ma m.in. pięć złotych medali igrzysk olimpijskich. Podczas ostatniej edycji tej imprezy Skandynaw do ojczyzny wrócił z pięcioma medalami. Został mistrzem olimpijskim w sztafecie mieszanej, sprincie, sztafecie i biegu masowym. Złota nie udało mu się wywalczyć jedynie w biegu indywidualnym, w którym ostatecznie zajął trzecie miejsce. Lepsi od niego byli wówczas Francuz Quentin Fillon Maillet i Anton Smolski z Białorusi.

Johannes Thingnes Boe planuje zakończenie kariery. To wtedy przejdzie na sportową emeryturę

Choć kibice mieli nadzieję, że reprezentant Norwegii jeszcze przez wiele lat będzie dostarczał im emocji, odnosząc sukcesy na arenach międzynarodowych, 31-latek dał do zrozumienia, że powoli przygotowuje się na przejście na sportową emeryturę.

"Nie będę kontynuować kariery. Nie ma znaczenia, czy mam pięć, sześć czy siedem piłek, czy mam 85, 90 czy 100 zwycięstw, to nie ma znaczenia. Data jest ustalona. Dlatego do tego czasu muszę zabrać ze sobą wszystko, co się da" - przekazał goszcząc w podcaście “Extrarunde".