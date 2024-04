Wielka afera, działacz skazany. "Działał na korzyść Rosji. Rażąca korupcja"

W akcie oskarżenia Besseberga znalazło się przyjmowanie korzyści majątkowych w postaci drogich zegarków, zagranicznych wypraw na polowania czy opłacania przez rosyjską firmę marketingową leasingu luksusowego samochodu, którym się poruszał. To wszystko miało mieć miejsce w latach 2009-18. W piątek zapadł wyrok w sprawie. Sąd skazał byłego działacza na trzy lata i miesiąc więzienia. Prokuratura domagała się odsiadki dłuższej o pół roku oraz grzywny. Maksymalna kara za korupcję z Norwegii to 10 lat pozbawienia wolności.

Anders Besseberg skazany. "Rażąca korupcja"

- Nie wszystko, o czym mowa w akcie oskarżenia, zostało dostatecznie udowodnione, ale mimo to większość zarzutów tak. Jest to przestępstwo o charakterze ciągłym. W świetle dokumentów, a także zeznań świadków, sąd nie ma wątpliwości, że działał on na korzyść Rosji, zarówno słowem, jak i czynem. Okoliczności kwalifikują się jako rażąca korupcja - powiedział sędzia Vidar Toftøy-Lohne, który odczytywał 67-stronicowy wyrok przez kilka godzin (cytaty za nrk.no).