Polak wicemistrzem świata. To już nie przypadek, powtórzył wielki wyczyn

Jan Guńka powtórzył wielki sukces sprzed roku. Polak ma srebrny medal mistrzostw świata

Jan Guńka na mistrzostwach świata juniorów w estońskim Otepää powtórzył to, co zrobił przed niespełna rokiem. Ponownie wywalczył srebrny medal w sprincie na 10 kilometrów. Jego strata do zwycięzcy tym razem wyniosła +10.6. Złoty medal zdobył Isak Frey. Norweg pokonał 10 kilometrów w czasie 24:01.8.