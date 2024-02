Mistrz olimpijski wpakował się w tarapaty. Ukarano całą reprezentację

Sturla Holm Laegreid najadł się strachu, kiedy podczas przygotowań do biegu masowego w Lenzerheide jego broń nagle wystrzeliła w jego pokoju hotelowym. Ostatecznie Norweg za swój "wybryk" został zdyskwalifikowany z rywalizacji, jednak nie była to, jak się okazuje, jedyna kara. Norweskie media poinformowały, że biathlonista usłyszał teraz wyrok BIU (Biathlon Integrity Unit). Co ciekawe, ucierpiał nie tylko sam zawodnik, ale i cała reprezentacja.