Lechia Gdańsk przeżywa najlepszy czas w swej historii co znajduje odzwierciedlenie w statystykach.

Liczby nie kłamią. Lechia Gdańsk przeżywa najlepszy okres w swej historii. Trwające rozgrywki Ekstraklasy to 13 kolejny sezon Biało-Zielonych na najwyższym szczeblu. Do tej pory szczytowym osiągnięciem było dziewięć sezonów z rzędu w lidze w latach 1955-63. Dobra passa wynosi gdańszczan coraz wyżej w ligowej tabeli wszechczasów. Z naszych badań (oraz danych portalu 90minut.pl) wynika, że już w najbliższą sobotę wygrywając z Piastem Gliwice (17 kwietnia, godz. 15) lechiści mają szansę wyprzedzić Zagłębie Sosnowiec i wspiąć się na 14. miejsce w klasyfikacji wszechczasów, którą niżej prezentujemy. Z drugiej strony Piast też ma o co walczyć, wygrana zrówna ich punktację z Odrą Opole. To wszystko oczywiście jedynie na marginesie zmagań ligowych, których stawką są europejskie puchary w sezonie 2021/22. Obecnie Lechia i Piast idą łeb w łeb i z taką samą ilość punktów zajmują odpowiednio piąte i czwarte miejsce w sezonie 2020/21 PKO BP Ekstraklasy.

Należy się jedno wyjaśnienie - ligowa tabela wszechczasów prezentuje punkty faktycznie zdobyte, pamiętać trzeba iż do 1995 r. za wygraną w naszej lidze były przyznawane dwa punkty, od tamtego czasu - trzy. Ligowa tabela wszechczasów promuje kluby, które dobrze punktują w XXI wieku (jak np. Lechia) kosztem tych mocnych dawno temu (jak np. Zagłębie). Oba kluby łączy serbski pomocnik Żarko Udoviczić, który do Gdańska przyszedł właśnie z Zagłębia. Pytany o swojego byłego, sosnowieckiego pracodawcę, które wlecze się w ogonie I ligi i jest poważanie zagrożony z niej spadkiem: - (...) poznałem kibiców, wiem że kochają ten klub i im na nim zależy. Z drugiej strony wiem, kto tym klubem zarządza, dlatego pozycja Zagłębia w ogóle mnie nie dziwi.



1. Legia Warszawa - 3361 punktów

2. Wisła Kraków - 2891

3. Ruch Chorzów - 2428

4. Górnik Zabrze - 2353

5. Lech Poznań - 2224

6. Łódzki KS - 1785

7. Pogoń Szczecin - 1544

8. Śląsk Wrocław - 1509

9. Widzew Łódź - 1362

10. Zagłębie Lubin - 1309

11. Cracovia - 1225

12. GKS Katowice - 1030

13. Polonia Warszawa - 966

14. Zagłębie Sosnowiec - 918

15. Lechia Gdańsk - 915

16. Polonia Bytom - 879

17. Stal Mielec - 746

18. Jagiellonia Białystok - 735

19. Szombierki Bytom - 645

20. Korona Kielce - 617

21. Gwardia Warszawa - 539

22. Odra Wodzisław Śląski - 529

23. Wisła Płock - 527

24. Odra Opole - 523

25. Piast Gliwice - 520



26. Arka Gdynia - 510

Zdjęcie Lechia Gdańsk / GRZEGORZ RADTKE / Newspix