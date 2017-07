Ted Nolan: Awans do elity z Polakami to mój główny cel (wideo)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To dla mnie odpowiednie miejsce, bo tutaj jest to, co kocham w trenowaniu hokeja. Cała dyscyplina chce się rozwijać - mówił Nolan.