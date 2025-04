Polki rozbiły rywalki w drugim meczu mistrzostw świata. Ależ wynik

Fenomenalnie rozpoczęły rywalizację w mistrzostwach świata dywizji IIA polskie hokeistki. We wtorek pewnie zwyciężyły z reprezentacją Tajwanu aż 9:2, dzięki czemu po dwóch spotkaniach zajmują pierwsze miejsce w tabeli z kompletem punktów. Jeśli Polki utrzymają taką formę do końca turnieju uzyskają awans do dywizji 1B.