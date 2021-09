1. półinał SoN - Fotorelacja

ŻUŻEL |

Piątkowy półfinał Spedway of Nations potoczył się po myśli Polaków. Reprezentacja prowadzona przez Rafała Dobruckiego wygrała wszystkie swoje biegi i pewnie awansowała do finału. Pozostałe miejsca dające bilety do Manchesteru zajęli Szwedzi i Duńczycy.