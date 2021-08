2. Liga Żużlowa: OK Bedmet Kolejarz Opole - 7R Stolaro Stal Rzeszów - Fotorelacja

ŻUŻEL |

Nie było zaskoczenia w meczu OK Bedmet Kolejarza Opole z 7R Stolaro Stali Rzeszów. Goście bardzo starali się, by z trudnego terenu przywieźć punkty, ale Kolejarz udowodnił, czemu jest jednym z głównych kandydatów do awansu. Tym samym sytuacja Stali w lidze zrobiła się bardzo trudna.