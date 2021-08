Grand Prix Szwecji - Fotorelacja

ŻUŻEL

Kapitalne Grand Prix miało miejsce w szwedzkiej Malilli. Do samego końca rundy zasadniczej nie było wiadomo, kto awansuje do półfinałów. Kłopoty miał także Bartosz Zmarzlik, który w końcówce znalazł jednak odpowiednie ustawienia, dzięki czemu ostatecznie wygrał on zmagania.