PGE Ekstraliga: Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fotorelacja

ŻUŻEL |

Utwór "Tak blisko" mogą dziś sobie nucić kibice Marwis.pl Falubazu Zielona Góra. Na dojeździe do pierwszego łuku wydawało się, że zielonogórzanie wygrają mecz 10. kolejki przeciwko Eltrox Włókniarzowi Częstochowa, no ale właśnie - wydawało się. Madsen i Woryna minęli Dudka i Protasiewicza odbierając wygraną. To Włókniarz zwyciężył 46:44, a Falubaz wciąż musi drżeć o utrzymanie.